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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تهنئ الشباب المصرى باليوم العالمى لمهارات الشباب

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب مصر وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمهارات الشباب، والذي يصادف يوم ١٥ يوليو من كل عام. 

وأكدت التنسيقية أن الشباب المصري كان ولا يزال يلعب دورًا فعَّالًا في بناء الوطن، كما تؤكد استمرارها في دعم وتأهيل الشباب إيمانًا منها بدورهم في النهوض بالأوطان، وأنهم هم المستقبل وسواعد الأمة، وبهم تتقدم، لذلك يجب استمرار العمل على تأهيل الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لأنه لا يمكن بناء مصر الحديثة التي نحلم بها إلا من خلال كوادر وقوى شبابية مؤهلة.

تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين اليوم العالمى لمهارات الشباب التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الشباب

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