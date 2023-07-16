أولها "بورسعيد".. 5 معارض محلية تنظمها هيئة الكتاب خلال الفترة المقبلة

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عددا من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، وتستمر خلالها مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تهدف إلى بيع الكتب بأسعار مُخفضة من جنيه حتى 20 جنيهًا.

فمن المقرر أن تبدأ تلك المعارض بمعرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 1 أغسطس 2023، وسوف تشارك بها جميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة في معرض بورسعيد للكتاب، ومن بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.

ومن المعارض المحلية المقرر افتتاحها قريبا أيضا هو معرض السويس للكتاب، فضلًا عن معارض أخرى بمدينة رأس البر، وقنا، ومدينتي.

وكانت قد افتتحت مكتبة الإسكندرية، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، الأربعاء الماضي، ويستمر حتى 26 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

ويضم المعرض 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات ومحاضرات وورش العمل، ومؤتمرات.

كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما، كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.