تستمر حتى 20 يوليو.. انطلاق فعاليات مهرجان قسم المسرح للأقسام والمسارح المتخصصة بالإسكندرية

انطلقت أمس السبت فعاليات مهرجان قسم المسرح للأقسام والمسارح المتخصصة، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، ويستمر المهرجان حتى يوم 20 من شهر يوليو الجاري.



وقالت الدكتورة منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ورئيس المهرجان، إن دورة المهرجان هذا العام تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز القوى الناعمة، كما تستهدف استكشاف المواهب الجديدة وتبادل الخبرات بين الأقسام والمعاهد المتخصصة في مجال المسرح.

وأضافت فودة أن هذه الدورة تمت تسميتها بدورة الفنان "صبري فواز" وهو من خريجي القسم، وأحد أهم نجوم التمثيل المصري الآن.



شهد افتتاح المهرجان عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهرجان والعروض التي ستُقدم بهذه الدورة، كما تضمن الفيلم عرضًا سريعًا لملخص فعاليات دورات مهرجان قسم المسرح منذ تأسيسه وحتى الآن.



قُدمت في اليوم الأول ثلاثة عروض مسرحية هي: "قصة حديقة الحيوان" من أعمال الكاتب المسرحي الأمريكي "إدوارد أولبي" ومن إخراج محمد رمضان. وكذلك مسرحية "نُزهة في مَيدان المعركة" للكاتب الأسباني "فرناندو آربال" ومن إخراج محمد شحاتة. وأخيرًا المسرحية الكوميدية "الدُّبْ" من أعمال الكاتب الروسي "أنطوان تشيكوف" ومن إخراج حازم صلاح.



كما تم قبل بدء العروض عقد ورشة عمل عن: "آليات إعداد الممثل من ذوي الهمم" قدمها "أحمد حكم". بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى بعنوان: "البيئة الصوتية بين الموارد والتطبيق"، قدمها "عصام روك".



تشارك في دورة هذا العام عروض مسرحية من عدد من الجهات هي: قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وقسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وكذلك معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًا عن معهد النقد الفني.



يُشار إلى أن قسم المسرح بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، هو أحد أعرق الأقسام المتخصصة في علوم المسرح، حيث أنُشئ على يد الراحل الأستاذ الدكتور لطفي عبد الوهاب مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، كما تخرج في القسم العديد من الممثلين المتميزين.

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