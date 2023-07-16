تقرير: الأهلى السعودى يبدأ مفاوضات ضم جناح نيوكاسل يونايتد

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الأهلي السعودي دخل في محادثات مع نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لضم لاعبه الفرنسي سانت ماكسيمين هذا الصيف.

وقال موقع "تاك سبورت" إن الأهلي السعودي دخل في مفاوضات مع نيوكاسل لضم صاحب الـ26 عامًا، حيث يريد النادي الإنجليزي بيع اللاعب في أسرع وقت لفتح المجال لضم هارفي بارنيز جناح ليستر سيتي.

ماكسيمين أيضًا يحظى باهتمام من جانب نادي الشباب السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

جناح نيوكاسل يونايتد لم يحظَ بفرص المشاركة أساسيًا مع المدرب إيدي هاو في ظل تألق ألميرون، جولينتون، ألكسندر إيزاك ومهاجم الفريق ويلسون.

وشارك ماكسيمين مع نيوكاسل في 124 لقاء بجميع المسابقات، وسجل 13 هدفًا في 4 مواسم مع الفريق.

وضم أهلي جدة حتى الآن السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق.