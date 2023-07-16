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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشار الأسد: هناك خطوات عملية لتعزيز العلاقات بين دمشق وبغداد

بشار الأسد
بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن التطورات الإيجابية الأخيرة لم ترق لصناع الفوضى الدوليين، وتحركوا فورًا وبسرعة من أجل إعادة عجلة التاريخ للخلف، وهذا ما يستدعى المزيد من التعاون بين دولنا عبر التجمعات الإقليمية أو جامعة الدول العربية من أجل الحفاظ على ما تم تطويره وتطبيقه.

 

التخفيف من تداعيات الحصار الظالم على سوريا

وأضاف الأسد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن العلاقات الاقتصادية البينية ستتم متابعتها لاحقًا، فهناك خطوات عملية لتعزيز العلاقات بين دمشق وبغداد، وانعكاس الفائدة علينا، والتخفيف من تداعيات الحصار الظالم على سوريا.

ولفت الرئيس السوري، إلى أن النقاط التي طرحت ونوقشت ستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية في البلدين، لتطويرها وجعلها خطوات قابلة للتنفيذ لاحقًا، وهناك الكثير من النقاط والمقترحات التي نستطيع وصفها بأنها واعدة حتى تصبح قيد التطبيق.

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