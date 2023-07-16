بدء التحقيق مع المتهم بتشويه شقيقته وزوحها بمنشأة ناصر

بدأت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة إصابة سيدة وزوجها، بعدما أقدم شقيقها علي تشويهم جسده بماده كاوية"ماء نار".

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالتهم الصحيه وإعداد تقرير بها، وباشرت التحقيق مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بحدوث مشاجرة ومصابين، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول نقاش.

والطرف ثانِ: شقيقته ، وزوجها، مقيمان، مصابان بحروق بأماكن متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.