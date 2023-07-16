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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير الاتحاد الأوروبى: نهدف لمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية

وزير العمل وسفير
وزير العمل وسفير الاتحاد الأوروبي

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن افتتاح وحدة "التوجيه قبل المغادرة" في وزارة العمل، اليوم، هو عنصر مهم في برنامج THAMM، يسهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل، حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن هذا العام هو عام المهارات بأوروبا، الذي يربط المهارات بسوق العمل، ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.

من جانبه، قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة عن أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية، وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات وتعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل، ما يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل".

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