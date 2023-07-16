ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

وصفت النائبة الأمريكية براميلا جايابال، الأحد، إسرائيل بأنها دولة عنصرية، مؤكدة وجود معارضة منظمة ضد النقاد التقدميين للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

جاءت تصريحات النائبة الأمريكية في ندوة خلال مؤتمر سنوي تقدمي في شيكاغو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت "جايابال"،  بصفتي مواطنة نزلت إلى الشوارع وشاركت في الكثير من المظاهرات، أريد منكم أن تعلموا أننا نكافح من أجل توضيح أن إسرائيل هي دولة عنصرية، وأن الشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والاستقلال، وأن حلم حل الدولتين يبتعد عنا ويصبح بعيد المنال".

كما دعت النائبة الأمريكية براميلا جايابال الكونجرس الأمريكي إلى جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة، في حال استمرت في استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

تأتي تصريحات النائبة الأمريكية بالتزامن مع إعلان عدد من النواب الأمريكيين مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التي سيلقيها في الكونجرس الأربعاء المقبل، أثناء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.

txt

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر ستظل الداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطينى

 

إسرائيل دولة عنصرية الفلسطينيين شيكاغو الشعب الفلسطيني حل الدولتين

الأكثر قراءة

صدمة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية بسبب الصفقات

"صديق عمري نصب عليا".. كواليس النصب على الفنان صبري عبد المنعم

"مبروك يا عريس".. نهلة: "فوجئت بصور جوزي في شهر العسل على انستجرام"

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. والكليات المطلوبة

إخلاء 7 عمارات مجاورة لعقار رشيد المنهار

الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟