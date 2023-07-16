نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

وصفت النائبة الأمريكية براميلا جايابال، الأحد، إسرائيل بأنها دولة عنصرية، مؤكدة وجود معارضة منظمة ضد النقاد التقدميين للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

جاءت تصريحات النائبة الأمريكية في ندوة خلال مؤتمر سنوي تقدمي في شيكاغو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت "جايابال"، بصفتي مواطنة نزلت إلى الشوارع وشاركت في الكثير من المظاهرات، أريد منكم أن تعلموا أننا نكافح من أجل توضيح أن إسرائيل هي دولة عنصرية، وأن الشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والاستقلال، وأن حلم حل الدولتين يبتعد عنا ويصبح بعيد المنال".

كما دعت النائبة الأمريكية براميلا جايابال الكونجرس الأمريكي إلى جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة، في حال استمرت في استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

تأتي تصريحات النائبة الأمريكية بالتزامن مع إعلان عدد من النواب الأمريكيين مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التي سيلقيها في الكونجرس الأربعاء المقبل، أثناء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.