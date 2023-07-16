صلاح حليمة: القمة التنسيقية الأفريقية تتناول 3 مسارات أساسية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تتناول 3 مسارات أساسية لكل منها دور مصري متنامى ومتعاظم، لافتا إلى أن المحور الأول يتعلق بمنطقة التجارة الحرة في إطار التنمية المستدامة.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك تركيز على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية بما تحققه من فوائد هامة للدول الأعضاء الـ55 بهذه المنطقة، وضخ مزيد من الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو القطاعات الانتاجية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية والذى يُعقد في العاصمة الكينية نيروبي بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية.