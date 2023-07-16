تنظيم معرض لتوزيع 3000 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى، فى تنظيم معرض جديد بقاعة اللؤلؤة وذلك بهدف توزيع 3000 قطعة من الملابس الجديدة بالمجان على (300) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرية منشأة بشارة مركز الحسينيه، وقرية الربعماية بمدينة منشأة ابو عمر.



جاء ذلك بحضور محمد عبدالعال، رئيس مجلس ومدينة مركز الحسينيه، و اشرف البهنساوى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الحسينيه، وقيادات جمعية الأورمان.



يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .



ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.



وأوضح أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.