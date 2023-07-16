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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.
وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأحد- أنه من المتوقع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
العاصمة الإدارية 38 25
6 أكتوبر 39 25
بنهــــا 38 26
دمنهور 38 26
وادى النطرون 38 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 38 26
طنطا 37 25
دمياط 35 25 
بورسعيد 36 26
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 25
العريش 36 25
رفح 36 24
رأس سدر 40 26
نخل 40 21
كاترين 36 18
الطور 36 26
طابا 38 25
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 32 22
السلوم 35 21
سيوة 41 20
رأس غارب 40 27
الغردقة 41 29
سفاجا 41 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 39 27
حلايب 36 28
أبو رماد 36 28 
رأس حدربة 37 27
الفيوم 41 24
بني سويف 41 25
المنيا 41 26
أسيوط 41 25
سوهاج 42 27
قنا 44 28
الأقصر 43 29
أسوان 44 30
الوادى الجديد 43 24
أبوسمبل 43 28

الأرصاد الأرصاد الجوية معظم الأنحاء الحرارة هيئة الأرصاد الجوية مطروح

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