حبس مسجل خطر سرق سلاح ناري وكسر زجاج سيارة بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة سلاح ومبلغ مالي من سيارة بالتجمع الخامس.

وتبين ضبط مسجل خطر؛ لتورطه في واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالى وبحوزته فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار، عدد من أقراص التامول المخدر.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.