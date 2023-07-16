ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل خطر سرق سلاح ناري وكسر زجاج سيارة بالتجمع الخامس

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة سلاح ومبلغ مالي من سيارة بالتجمع الخامس.

وتبين ضبط مسجل خطر؛ لتورطه في واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالى وبحوزته فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار، عدد من أقراص التامول المخدر.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات مسجل خطر التجمع الخامس سرقة سلاح

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان الدرجة الأولى والثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»