مصر للطيران تتوسع فى شبكة خطوطها الجوية بالدول الأوروبية

قال المهندس يحيي ذكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تتوسع فى شبكة خطوطها الجوية بالعالم خلال الموسم الحالي، ذلك في ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأوروبية.

وأكد يحيي أن الشركة تعمل على إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ومدن العواصم العالمية، خاصة الدول التى توقفت بها الرحلات الجوية بسبب أزمة جائحة كورونا. كما عقدت قيادات الشركة القابضة لمصر للطيران العديد من اللقاءات المشتركة مع منظمي الرحلات وصناع صناعة الطيران فى العالم من أجل تعزيز التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية.

وأشار يحيي إلى أن عودة الرحلات من مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ووصول أولي الرحلات مساء جاء نتيجة جهود كبيرة من الفريق محمدعباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفير البريطانى بالقاهرة، لاستعادة الحركة الجوية كاملة.

حيث أصبح إجمالى عدد الرحلات التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدن المملكة المتحدة حوالي (20) رحلة أسبوعيًا، بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر، بالإضافة إلى رحلة من الأقصرإلى مطار هيثرو بلندن، مما يعطى ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة وأهم المدن البريطانية وهما لندن ومانشستر.

يشار إلى أن رحلات شركة مصر للطيران انطلقت من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737، كان على متنها 120 راكبًا.



