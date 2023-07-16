كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري.

كولر طالب اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة القمة ونسيان النتيجة والتركيز في لقاء المقاولون العرب من أجل الاستمرار في سلسلة الإنتصارات وحصد اللقب بدون هزيمة ليضاف في سجلاتهم كأحد الأرقام القياسية التي لا تتحقق إلا في الفترات الذهبية للفريق.

وشدد كولر على أن مواجهة المقاولون صعبة لأنها تأتي بعد نشوة انتصار كبير في الديربي وسيكون هناك دوافع كبيرة لدى المنافس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري.

وطالب السويسري من اللاعبين الذين سيحصلوا علي الفرصة بضرورة استثمارها بشكل جيد لأن المباريات المتبقية سيكون لها دور في حسم قراره بشأن قائمة الموسم الجديد

وأكد كولر خلال جلسته أن الموسم شاق والفريق خاض مباريات صعبة وحقق المعادلة الصعبة ولابد من الحفاظ علي تلك النتائج باستمرار الانتصارات المتتالية وعدم الاستهتار بأي منافس .

وحذر المدير الفني من انتفاضة لاعبي المقاولون العرب وأن مواجهته تكون لها حسابات أخري وصعوبتها في رغبة المنافس عدم تكرار خسارته الأخيرة أمام الزمالك بسداسية أهداف .

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء المقاولون العرب والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد أشرف ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح وكريم الدبيس وفي وسط الملعب أليوديانج ومحمد فخري ومحمد أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم كهربا.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على غريمه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.