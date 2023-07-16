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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الأوغندي لبحث التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم برئاسة كوان يوكا ريو تانجا رئيس الاتحاد؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اكتشاف الموهوبين، بحضور عمرو مهنا مدير مشروع ستارز أوف إيجبيت.

تناول اللقاء استعراض المراحل التنفيذية لمشروع ستار أوف أفريكا والذي تم إطلاقه داخل 5 دول في شرق إفريقيا، وكذا تم استعراض الخطة التنفيذية لبطولة ستار اوف ايجيبت المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، وآليات التعاون مع دول شرق إفريقيا فيما يخص قطاع الناشئين بالتعاون مع ستار لاب والاتحاد المصري لكرة القدم لاكتشاف المواهب من خلال إنشاء مراكز لاكتشاف مواهب شرق افريقيا، والعمل على زيادة الاحتكاك والتطوير، واستضافة المعسكرات والاتحاد مع الاتحاد الافريقي الجامعات، وكذلك تطوير الأكاديميات الرياضية والتدريب الرياضي، وكذلك تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوي الافريقي، والذي يعود إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة حاليا من احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً التعاون المثمر بين الاتحادين المصري والأوغندي لكرة القدم، والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة في ضوء تطوير منظومة كرة القدم على كافة المستويات.

ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم بالخبرات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية على المستوي الدولي، معرباً عن أمله في الاستفادة من خبرات مصر الكبيرة في هذا المجال، مقدماً الدعوة للدكتور أشرف صبحي لزيارة أوغندا ولقاء نظيرة الأوغندي.

حضر اللقاء السيد انكواسا وارين ريوتانجا ممثل ستار أوف افريكا في شرق افريقيا وعضو الاتحاد الأوغندي، السيد/ ميوزنج فيليكس مسئول التسويق، السيد/ كيب يوجو منصور ممثل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

نظيرة الأوغندي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصرى لكرة القدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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