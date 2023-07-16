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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكليتيّ التربية الرياضية والفنون التطبيقية

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتيّ التربية الرياضية والفنون التطبيقية التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

ورافق رئيس الجمعة خلال الجولة، الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلي، عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء الكليتين.

وشملت الجولة، تفقد لجان الاختبارات بالكليتين، واستطلاع آراء الطلاب في مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم كلا في تخصصه، كما تفقد القاعات وأماكن الانتظار التي تم تجهيزها للطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وكل سبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات، حيث تم تجهيز المعامل اللازمة لتقديم خدمات التسجيل الإلكتروني للقدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات.

يُذكر أن اختبارات القدرات قد بدأت أمس السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27  يوليو الجاري وتجري بـ 3 كليات بجامعة بنها وهي: الفنون التطبيقية، التربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

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