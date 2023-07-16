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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في أكبر تجمع.. فعاليات رياضية وفنية على شواطئ العلمين الجديدة (فيديو)

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشف محمود السعيد، مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين الجديدة سيشهد العديد من الرياضات الجديدة والمتنوعة مثل مسابقات وعروض طائرات الـ RC واليخوت وغيرهم، مشيدا بدور القائمين على المهرجان وتنظيمه حتى يظهر المهرجان بالصورة غير المسبوقة من قبل.

وقال السعيد، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك الكثير من الشركات والراعيين الذين يشاركون في تسليم جوائز المسابقات التي تجرى في مهرجان العلمين الجديدة.

وتابع بأنه خلال مسابقات ومبارايات الجيل الذهبي التي شارك بها حازم إمام وأحمد حسن وحسام غالي وغيرهم جرى تسليم جوائز للجمهور و"تي شيرتات" للاعبين، مضيفا: "اللاعبية مضت على التيشرتات ومن ثم قامت بتوزيعها على الجماهير مثلما يحدث بالاستاد".

وشهد أمس السبت المباراة النهائية لتحدي الجيل الذهبي، وهي بطولة كرة القدم الشاطئية التي تقام في إطار فعاليات مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة. 

الجيل الذهبي اكسترا نيوز العلمين الجديدة المسابقات المهرجان دينة العلمين الجديدة فعاليات رياضية

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