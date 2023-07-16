"أوابك" تطلق ورشة تدريبية لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغيّر المناخ

تنطلق "ورشة العمل الإقليمية التدريبية السادسة عشرة لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغير المناخ "، اليوم الأحد، تحت تنظيم الأمانة العامّة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" خلال المدة 16 -18 يوليو 2023، وتأتي الورشة بالتعاون ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية " جامعة الدول العربية - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – برنامج الأمم المتحدة للبيئة".

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" المهندس جمال اللوغان، أهمية هذه الورشة والتي تتطرق لمواضيع هامة منها تغير المناخ ورفع قدرات الكفاءات البشرية بالدول العربية، وبيّن أن المنظمة حريصة في أنشطتها المختلفة على رفع مستوى الكوادر البشرية للدول الأعضاء وتأهيلها التأهيل اللازم لمختلف قضايا تغير المناخ وأولويات أهدف التنمية المستدامة.

وقال إن المنظمة عبر هذه الورشة التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسة في إعداد وتأهيل المفاوضين العرب في قضايا تغيّر المناخ على عددٍ من المواضيع والمحاور الهامّة، منها بحث آخر التطورات بشأن قضايا التفاوض بما جاء باتفاق باريس لا سيمّا ما يتعلق بتدابير الاستجابة والخسائر والأضرار والمادة السادسة (أسواق الكربون) والقضايا الأخرى كالتكيف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا.

وستناقش الورشة على مدار 3 أيام، قضايا منوّعة منها تطوير مهارات المسؤولين العرب في التفاوض حول القضايا الناشئة في مفاوضات تغير المناخ، والاستعداد للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف (COP28)المزمع عقده في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر نوفمبر 2023.

كما سيناقش المجتمعون أهم التوصيات والنتائج للمجموعة التفاوضية العربية، والخروج برؤية موحدة حيال مختلف قضايا التفاوض خلال مؤتمر الأطراف القادم.