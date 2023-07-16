ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أوابك" تطلق ورشة تدريبية لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغيّر المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تنطلق "ورشة العمل الإقليمية التدريبية السادسة عشرة لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغير المناخ "، اليوم الأحد، تحت تنظيم الأمانة العامّة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" خلال المدة   16 -18 يوليو 2023، وتأتي الورشة بالتعاون ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية " جامعة الدول العربية - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – برنامج الأمم المتحدة للبيئة".

 وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" المهندس جمال اللوغان، أهمية هذه الورشة والتي تتطرق لمواضيع هامة منها تغير المناخ ورفع قدرات الكفاءات البشرية بالدول العربية، وبيّن أن المنظمة حريصة في أنشطتها المختلفة على رفع مستوى الكوادر البشرية للدول الأعضاء وتأهيلها التأهيل اللازم لمختلف قضايا تغير المناخ وأولويات أهدف التنمية المستدامة.

 وقال إن المنظمة عبر هذه الورشة التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسة في إعداد وتأهيل المفاوضين العرب في قضايا تغيّر المناخ على عددٍ من المواضيع والمحاور الهامّة، منها بحث آخر التطورات بشأن قضايا التفاوض بما جاء باتفاق باريس لا سيمّا ما يتعلق بتدابير الاستجابة والخسائر والأضرار والمادة السادسة (أسواق الكربون) والقضايا الأخرى كالتكيف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا.

 وستناقش الورشة على مدار 3 أيام، قضايا منوّعة منها تطوير مهارات المسؤولين العرب في التفاوض حول القضايا الناشئة في مفاوضات تغير المناخ، والاستعداد للدورة القادمة  لمؤتمر الأطراف (COP28)المزمع عقده في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر نوفمبر 2023.

كما سيناقش المجتمعون أهم التوصيات والنتائج للمجموعة التفاوضية العربية، والخروج برؤية موحدة حيال مختلف قضايا التفاوض خلال مؤتمر الأطراف القادم.

الأقطار العربية المصدرة للبترول جامعة الدول العربية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية أوابك ورشة تدريبية المفاوضين العرب قضايا تغي ر المناخ

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»