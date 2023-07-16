صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية تجمع الزعماء الأفارقة المشاركين بقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة في بالعاصمة الكينية (نيروبي).

يذكر أنه تم استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.