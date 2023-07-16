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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الكينى عن استضافة "كوب 27": "مصر عرضت صوت إفريقيا للعالم"

وليام روتو الرئيس
وليام روتو الرئيس الكينى

شكر وليام روتو، الرئيس الكيني، الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجاحه في استضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قائلًا: "مصر عرضت للعالم صوتًا موحدًا لإفريقيا، وساهمت في حل أكبر تحد وجودي وهو التغير المناخي".

وقال، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، إنه على القارة الإفريقية أن تفتخر بالتقدم الذي أنجزناه في منطقة التجارة الحرة، فإفريقيا هي القارة المستقبلية للطاقة الخضراء.

وتابع الرئيس الكيني: إفريقيا تساهم في حل المشكلات العالمية؛ حيث إن المجموعات الاقتصادية الإقليمية ونجاحها دليل على وجود عمل رائع تقوم به القارة الإفريقية.

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