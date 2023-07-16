الكشف على 118 ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة "اطمن على ابنك" بالإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن إجراء الفحوصات الطبية لطلاب المدارس ضمن حملة "اطمن على ابنك"، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمراحل رياض الأطفال Kg1 والمتقدمين للصف الأول الابتدائى والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، لأكثر من 118 ألف طالب وطالبة بمحافظة الإسماعيلية لمختلف الفئات العمرية.

وأوضح الدكتور محمد سامي أن هذه الحملة تأتي بناء على توجيهات رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، وذلك تكاملًا واتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة، والتي شملت مبادرات (القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة)، مؤكدًا سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتوازي مع تلك المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، حول ضرورة اتباع أنماط حياة صحية، بما فيها التغذية الصحية السليمة للأطفال لحمايتهم من الإصابة بأي أمراض محتملة.

وأضاف مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية أن الفحوصات الطبية للطلاب في حملة (اطمن على ابنك)، تشمل (كشفا عاما من طبيب الأسرة، تقييما تمريضيا كاملا للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، بصرية، سمعية، أسنان، وتحاليل شاملة صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة المزمنة منها، للاطمئنان على صحة الطلاب ومستواهم العقلي والبدني والفكري.