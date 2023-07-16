ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بسبب سخونة الجو.. كيف تحمي نفسك من جفاف الأنف

أنف
أنف

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني العديد من المواطنين من نزيف في الأنف خاصة مع المرتفع الجوي شديد الحرارة الذي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه مستمر لذلك حذرت هيئة الدواء المصرية أنه في  أشهر الصيف يمكن أن يتعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو وسخونته، حيث يؤدى إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب ارتفاع الرطوبة في الأشهر الحارة، لذلك قد يساعد غسيل أنفك بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة على الوقاية من نزيف الأنف.


‏‎لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية بعدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع، واستخدام واقي الشمس، وتناول الكثير من الماء والسوائل.‎


في هذا السياق ترصد الدستور خطوات غسيل الأنف لحمايته من الجفاف خاصة للأطفال.

-أولًا يجب رج المحلول جيدا ونزع الغطاء الواقي قبل الاستخدام.

- قومي بفرش فوطة ووضع الطفل على جانبه.

- يستمر الغسل بمحلول الملح لمدة 3 ثواني لكل فتحه أنف.

- وبعد الاستخدام نظفِ البخاخه بالماء وجففيها.

- لا تستخدمِ البخاخة قبل أو بعد الوجبة مباشرة.

- يجب استشارة الطبيب في حالة مواجهة أي صعوبة في استخدام المحلول.

ونوهت الهيئة، أنه في المرات الأولى لاستخدام المحلول يمكن الطفل أن يعاني من إحساس بسيط بالحرقان لوقت مؤقت ويختفي بعد فترة ويمكن عمل جلسة بخار للرضيع من خلال تبخير الحمام وتسخينه، ثم الجلوس معه لمدة 20 دقيقة، مع إضافة زيت النعناع في الماء للسماح للطفل بالتنفس بسهولة بالإضافة إلى أنه يمكن وضع جهاز ترطيب الجو في غرفة نوم الرضيع، حيث يساعد ذلك الجهاز في عملية التنفس، كما أن استخدامه خلال الأيام العادية يهدئ البشرة الجافة.

التعرض لأشعة الشمس البشرة الجافة التع الان الاستخدام الأرصاد الجوي استشارة الطبيب استخدام واقي الشمس

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»