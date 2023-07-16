بسبب سخونة الجو.. كيف تحمي نفسك من جفاف الأنف

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني العديد من المواطنين من نزيف في الأنف خاصة مع المرتفع الجوي شديد الحرارة الذي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه مستمر لذلك حذرت هيئة الدواء المصرية أنه في أشهر الصيف يمكن أن يتعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو وسخونته، حيث يؤدى إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب ارتفاع الرطوبة في الأشهر الحارة، لذلك قد يساعد غسيل أنفك بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة على الوقاية من نزيف الأنف.



‏‎لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية بعدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع، واستخدام واقي الشمس، وتناول الكثير من الماء والسوائل.‎



في هذا السياق ترصد الدستور خطوات غسيل الأنف لحمايته من الجفاف خاصة للأطفال.

-أولًا يجب رج المحلول جيدا ونزع الغطاء الواقي قبل الاستخدام.

- قومي بفرش فوطة ووضع الطفل على جانبه.

- يستمر الغسل بمحلول الملح لمدة 3 ثواني لكل فتحه أنف.

- وبعد الاستخدام نظفِ البخاخه بالماء وجففيها.

- لا تستخدمِ البخاخة قبل أو بعد الوجبة مباشرة.

- يجب استشارة الطبيب في حالة مواجهة أي صعوبة في استخدام المحلول.

ونوهت الهيئة، أنه في المرات الأولى لاستخدام المحلول يمكن الطفل أن يعاني من إحساس بسيط بالحرقان لوقت مؤقت ويختفي بعد فترة ويمكن عمل جلسة بخار للرضيع من خلال تبخير الحمام وتسخينه، ثم الجلوس معه لمدة 20 دقيقة، مع إضافة زيت النعناع في الماء للسماح للطفل بالتنفس بسهولة بالإضافة إلى أنه يمكن وضع جهاز ترطيب الجو في غرفة نوم الرضيع، حيث يساعد ذلك الجهاز في عملية التنفس، كما أن استخدامه خلال الأيام العادية يهدئ البشرة الجافة.