العثور على طفلة مجهولة النسب داخل زراعات القصب فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على طفلة مجهولة النسب عمرها شهور داخل زراعات القصب في قرية حجازة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على طفلة مجهولة الهوية داخل زراعات القصب بجوار نقطة شرطة حجازة في قوص.

وبعد الفحص، تبيّن العثور على طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر تقريبًا داخل زراعات القصب المجاورة إلى نقطة شرطة حجازة في مركز قوص، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة للاطمئنان على حالتها الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.