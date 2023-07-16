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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

الدكتور راجي تواضروس
الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا

كشف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، حقيقة إصابة عدد من المواطنين في مركز قوص جنوب المحافظة بمرض غريب خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا إنه وردت معلومات بإصابة عدد من المواطنين بقرية العليقات في مركز قوص بأعراض مختلفة ما بين ارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في الجسم، وعلى الفور، تم إجراء تحاليل للمصابين بالأعراض، حيث تم سحب عينات من الدم وإرسالها للمعامل المركزية في وزارة الصحة.

وأكد تواضروس أن الأعراض تشبه الإنفلونزا الموسمية، حيث لا تزال مديرية الصحة والسكان في المحافظة تبحث حقيقة الأعراض التي أصيب بها عدد من المواطنين في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تنظم حملات مختلفة للقضاء على الضباب والناموس، وذلك من أجل مكافحة جميع الأمراض المعدية، مؤكدًا أن الوحدات الصحية والمستشفيات تعمل على مدار الساعة بمحافظة قنا.

أهالي قرية اختبار اختبار المتقدمين إجراء تحاليل ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع في درجات

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