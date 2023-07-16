ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب 67 وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

تركيب وصلات المياه
تركيب وصلات المياه

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تركيب 67 وصلة مياه شرب مجانية بقرية أبو عوض مركز سيدى سالم، وقريتي اسحاقة والشمارقة مركز كفر الشيخ، وقريتى غرب تيرة ومحطة 5 مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا  تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، مشيدا، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تحت قيادة السيد مسلم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيراً إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق.

مياه شرب السيسي الأورمان التضامن كفر الشيخ

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

"النقد الدولى" يرحب بإعلان مصر بيع حصص فى كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»