اليوم.. ختام بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية بالتتابع المختلط

تختتم اليوم منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وتختتم البطولة بمنافسات التتابع المختلط بمشاركة 15 فريقًا من الدول المشاركة.

وتخوض مصر منافسات التتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر حسين عامر.

بدأت المنافسات بمسابقة السلاح في الساعة العاشرة صباحًا ثم ينطلق سباق نقاط السلاح الإضافية في الساعة الثالثة وخمس دقائق ثم تقام تواليًا سباقات الموانع والسباحة والليزر رن.

وتوج المنتخب الوطني حتى الآن بـ6 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب ، وفريدة خليل في فردي الشابات،

فريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات.

وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

مصر تحتل المركز الأول في منافسات الفرق في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث.

سيطر منتخبا مصر للشباب والشابات في الخماسي الحديث على منافسات الفرق في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو الجاري. وتوج منتخبنا للشباب بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه لمجموع نقاط قدره 4301 نقطة، حيث فاز طارق تامر صادق بالميدالية البرونزية في فردي الشباب برصيد 1443 نقطة، وحل محمد حاتم حسن في المركز الرابع برصيد 1442 نقطة، وأحرز أسامة مدحت ذكي المركز السادس برصيد 1416 نقطة.



وجاء المنتخب الأوكراني في المركز الثاني بمجموع نقاط 4229 نقطة ، والمنتخب البولندي في المركز الثالث بمجموع نقاط 4169 نقطة.

وعلى صعيد منافسات الشابات توج منتخبنا الوطني للشابات بذهبية الفرق بمجموع نقاط 3889 ، تم حصدهم من لاعبات مصر في نهائي فردي الشابات، حيث فازت فريدة خليل بذهبية فردي الشابات برصيد 1338 نقطة ، واحتلت جنة الجندي المركز الخامس برصيد 1292 نقطة ، و سارة محمد المركز السادس عشر برصيد 1259 نقطة .

وجاء المنتخب الألماني في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بمجموع نقاط 3848 نقطة ، فيما حل المنتخب المجري في المركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 3841 نقطة.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

وكان منتخبنا الوطني قد توج بأربع ميداليات بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت ، وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل ، و ذهبية لفريدة خليل في فردي الشابات ، وبرونزية لطارق تامر صادق في فردي الشباب .

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث