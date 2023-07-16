فعاليات فنية بمهرجان العلمين الجديدة (فيديوجراف)

انطلقت أعمال الدورة الأولى من مهرجان العلمين في الـ 23 من يوليو 2021، بمشاركة فنانين ونجوم مصريين وعرب وعالميين في أكثر من فعالية سواء كانت غنائية أو ترفيهية أو ثقافية.

واستعرضت فضائية "اكسترانيوز" فعاليات فنية في مهرجان العلمين الجديدة على النحو التالي:

_يشهد مهرجان العلمين العديد من الحفلات الغنائية والفنية.

_يحيي النجم "تامر حسنى" حفلاص بالمهرجان فى 21 يوليو الجاري.

_تنظيم حفل للفنانمة "إليسا" يم الجمعة 11 أغسطس المقبل.

_يتضمن المهرجان حفلات غنائية لنجوم مصريين وعرب، منهم (أنغام، نانسي عجرم، راغب علامة).

_من بين الفعاليات، حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت"، وفرقة "كايروكي".

_تتضمن الأنشطة حفلا فني لمع=غنى الراب العالمي "russ" .

واستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأ أولى فعالياته أمس 13 يوليو الجارى وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.