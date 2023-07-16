محافظ أسيوط يوافق على 229 طلب انتداب وإعارة و264 طلب إجازة للعاملين بمديرية التربية والتعليم

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 229 طلب تجديد ندب و264 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم، من بينهم طلبات لبعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكل القطاعات ومديريات الخدمات، وحرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المحافظ- خلال لقائه عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط- إلى أنه تمت الموافقة على 229 طلب تجديد ندب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد 264 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في إجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج .... وغيرها" والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية.. مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكل القطاعات لسرعة اعتمادها، حرصًا على سير العمل وانتظامه بكل القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد أنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف ضرورة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22 /5/ 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كل القطاعات وسرعة البت في الطلبات المقدمة، فضلًا عن تطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها، وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكل القطاعات وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك حفاظًا على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.