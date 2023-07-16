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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

المحامية أميرة جمال
المحامية أميرة جمال

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، بطلب تحريات المباحث حول واقعة دهس سيارة مسرعة المحامية أميرة جمال، أمام المحكمة الاقتصادية أثناء عبورها الطريق؛ لبيان وجود قصد جنائي أو شبهة في ارتكاب الحادث من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة، مفاده اصطدام سيارة بمحامية، تدعى أميرة جمال، وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المحامية، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المقطم الجزئية دهس سيارة مسرعة قصد جنائي ارتكاب الحادث المحكمة الاقتصادية

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التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

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