التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، بطلب تحريات المباحث حول واقعة دهس سيارة مسرعة المحامية أميرة جمال، أمام المحكمة الاقتصادية أثناء عبورها الطريق؛ لبيان وجود قصد جنائي أو شبهة في ارتكاب الحادث من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة، مفاده اصطدام سيارة بمحامية، تدعى أميرة جمال، وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المحامية، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.