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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. نادى أدب مصر الجديدة ينظم فعالية عن"30 يونيو وتصحيح المسار"

ثقافة مصر الجديدة
ثقافة مصر الجديدة

أعلن نادي أدب مصر الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن إقامة فعالية ثقافية شعرية تحت عنوان "30 يونيو وتصحيح المسار"، احتفالًا بالثورة ومنجزاتها على كل الأصعدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجاري، بقصر ثقافة مصر الجديدة بـ107 ش هارون، خلف مستشفى هليوبوليس، بجوار جامع قاهر التتار.

ويأتي ذلك في إطار جهود مجلس إدارة نادي أدب مصر الجديدة برئاسة الدكتور طارق منصور، لتنشيط الحركة الأدبية والثقافية والارتقاء بالعقل الجمعي، وتقديم كل ما هو جديد.

ومن المقرر أن تستضيف الفعالية كلًا من اللواء أ.ح. د. أسامة راغب، نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية، الدكتور جمال شقرة مدير مركز دراسات الشرق الأوسط سابقًا، مع مشاركات شعرية لكوكبة من الشعراء: 
الشاعر سعيد شحاتة، الشاعر سعيد المصري، الشاعرة آمال ناجي، الشاعرة عبير العيسوي، ويدير الندوة الدكتور طارق منصور ومحمد أبوالليف.

نادي أدب مصر الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة 30 يونيو وتصحيح المسار 30 يونيو ثقافة مصر الجديدة

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