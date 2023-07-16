الرئيس السيسى يلقى كلمتين خلال فعاليات قمة نيروبى اليوم

أكد المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى والتى تعقد صباح اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتمتع بوضع خاص، حيث استحدثت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى عام 2019 ، وأضاف المستشار أحمد فهمي أنه كان هناك جهد مصرى لتطوير آليات عمل الاتحاد الإفريقى حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

واضاف أن الرئيس السيسي سيتطرق خلال كلمته بالقمة إلى إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034 والتي تتضمن الآستفادة من الدروس المستقاه من الخطة العشرية الاولى للنيباد، مشيراً إلى ان مصر ستركز أيضًا على محورين هامين فى إطار النيباد يتمثل الأول فى دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، باعتبارها عاملا هاما لتحقيق التنمية والاستقرار والتشغيل وتوفير فرص العمل والربط بين الدول الأفريقية والتي يمثل الشباب فيها حوالي ٦٠٪؜ من إجمالي عدد السكان .

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن المحور الثانى الذى ستركز عليه مصر خلال رئاستها للنيباد يتمثل فى التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الإفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.

وأشار المستشار أحمد فهمي الى أن الكلمة الثانية للرئيس السيسى في قمة نيروبي والتى سيلقيها بوصفه الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ / كوب 27/ وذلك أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق ستتضمن استعراض الجهود المصرية فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي والذى يعد مكسبا تاريخيا للدول النامية باعتباره اعترافا بوجود دول نامية تدفع ثمنا باهظا جراء التغيرات المناخية.

وقال إن الرئيس السيسى سوف يشير فى كلمته الثانية أيضًا الى مبدأى العدالة المناخية، والمسئولية المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية مع الآخذ فى الاعتبار تباين الاعباء التى تختلف من دولة لأخرى.

وأوضح المستشار أحمد فهمي أنه يوجد نشاط مكثف واهتمام صادق ومخلص ومستمر من مصر تجاه القارة الإفريقية على مدار السنوات الماضية وبصفة خاصة منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية عام 2014، وتبلور ذلك مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019 ، ورئاسة تجمع الكوميسا لمدة عامين والنيباد خلال العامين القادمين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقوم بدور قيادى بالقارة الإفريقية ضمن آليات الاتحاد الافريقي الرسمية منذ خمس سنوات متصلة، بالإضافة إلى الزيارات المتعاقبة التى قام بها الرئيس السيسي الى عدد كبير من العواصم الإفريقية والتى كان آخرها جولته الإفريقية الي كل من زامبيا وانجولا وموزمبيق فى يونيو الماضى، علاوة على زيارته الحالية الى نيروبى.

وأضاف المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسى سيجرى مباحثات مع نظيره الكينى ويليام روتو على هامش القمة اليوم بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية ومستجدات القضايا والملفات الاقليمية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة على أن العلاقات المصرية الكينية فى عهد الرئيس روتو طيبة للغاية، حيث أبدي الرئيس الكيني حرصه على الانفتاح فى التعاون مع مصر.

ونوه بأن القمة المصرية الكينية اليوم الأحد، تعد الثالثة من نوعها بين الزعيمين خلال أقل من شهرين، حيث التقى الزعيمان خلال القمة الإفريقية بالعاصمة الزامبية لوساكا، وقمة التمويل بباريس فى يونيو الماضى، مشيراً إلى التقارب فى وجهات النظر والتفاهم المشترك بين الزعيمين بشأن كافة القضايا ومن بينها تلك المتعلقة بحوض النيل.