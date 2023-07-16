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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولى: تحذير من تباطؤ الاقتصاد الأمريكى ومخاوف من الركود

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

حذر تقرير صادر عن مجلة"جلوبال تريد" ومقرها دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف باحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود.

- أداء الاقتصاد الأمريكي

 وقالت المجلة: يظل الاقتصاد الأمريكي قوياً على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة وتكاليف الاقتراض المرتفعة، ومع ذلك فإن المخاطر التي تلوح في الأفق على الاقتصاد تتزايد من حيث العدد والحجم.

ووفقًا لتقرير ربع سنوي جديد صادر عن بورصة المعرفة في "Co Bank"، فإن النتائج المترتبة على السياسات النقدية الأمريكية ورفع سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي لم تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي بالكامل حتى الآن، ولكن من المرجح أن تؤدي هذه السياسات جنبًا إلى جنب مع مدخرات المستهلكين المستنفدة، ومعايير الإقراض المصرفي التجاري الأكثر صرامة إلى ركود  بحلول الربع الأخير من عام 2023.

وتابعت المجلة: بشكل عام، لا يزال سوق العمل ضيقة نسبيًا ، لكن الوضع تحسن بشكل ملحوظ  ويبلغ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بين سن 25-54 الآن أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة أكثر من 4 نقاط مئوية عن أدنى مستوى له في أبريل 2020، لكن بالنظر إلى المستقبل، فإن القوى العاملة الأمريكية سوف تواجه العديد من الأزمات لاحقا.

- ركود "الطبقة الغنية" يضرب الاقتصاد الأمريكي

وسبق وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، في تقرير، إن الولايات المتحدة تقترب من سيناريو اقتصادي يحلم به الغالبية العظمى، لكن ربما لا يشعر بعض أغنى أثرياء البلاد بسعادة غامرة.

ولفت التقرير إلى أن ​​معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، مع بقاء معدل البطالة ثابتًا عند 3.6٪ في مواجهة الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

وأشار إلى أن المتنبئين بدأوا يشعرون بالتفاؤل بشأن النمو، ويقدرون أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1٪ في الربع الأخير، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

تقرير تباطوء الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي الركود

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