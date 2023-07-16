تقرير: موسيمانى يتقدم بشكوى رسمية ضد أهلى جدة لـ "فيفا"

تقدم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي، بشكوى رسمية ضد فريقه السابق أهلي جدة السعودي في "فيفا".

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن موسيماني تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا" ضد النادي بسبب "فسخ عقده من طرف واحد".

وتابع التقرير: موسيماني أوضح في شكواه، أن العقد المُبرم مع الأهلي، يُفعَّل تلقائيًّا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من "يلو" إلى "روشن"، وهو ما حدث.

وأوضحت أن شكوى المدرب تضمَّنت أيضًا عدم حصوله على ستة رواتب شهرية الموسم الماضي، ومكافأة الصعود، ومن المنتظر أن يخاطب الاتحاد الدولي النادي بشأنها لتوضيح أسباب فسح عقد الجنوب إفريقي، وتولي مدرب الأهلي السابق الشهر الماضي تدريب الوحدة الإماراتي بعدما نجح في إعادة أهلي جدة لدوري روشن.