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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التنسيقي الخامس للاتحاد الإفريقي بنيروبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية والذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلي أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة خلال الاجتماع التنسيقي عن خطة مصر، في ظل ترؤسها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل أمس، لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد كينيا القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية

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