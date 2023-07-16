الزمالك يواجه فاركو بالبدلاء فى ختام مشواره ببطولة الدورى

يسعى الزمالك لإنهاء مشواره في مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على فاركو في المباراة التي ستقام التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للمسابقة.

المباراة ستقام في أجواء هادئة لأنها لا تعني شيئا للفريقين بعد أن ضمن الزمالك إنهاء الدوري في المركز الثالث بعد هزيمة فيوتشر أمام البنك الأهلي وتواجد فاركو بعيدا عن صراع الهبوط أو المنافسة على دخول المربع الذهبي لذلك سيقوم الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك بمنح الفرصة لعدد من البدلاء واللاعبين الصاعدين لمنح الأساسيين فرصة للراحة والتقاط الأنفاس قبل المشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق في السعودية يوم 27 يوليو الجاري وأصبح من المؤكد أن يعود محمد عواد لحراسة المرمى بعد المستوى المهزوز الذي ظهر به محمد صبحي في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الخميس الماضي.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد محمود و محمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد بلحاج وأحمد سيد زيزو وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وعلي ياسر ومحمد صلاح.

وشهدت القائمة غياب 6 لاعبين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام الأهلي وهم حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وعمرو السيسى وشيكابالا وناصر منسى.

في المقابل يسعى البرتغالي برونو روماو المدير الفني لفاركو لتحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد الهزيمة في مباراته الأولى أمام المصري ويحتل فاركو المركز العاشر برصيد 41 نقطة من تسعة انتصارات و14 تعادلا وعشر هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا ويفتقد الفريق جهود مدافعه عبد الله بكري للإيقاف بعد طرده في مباراة المصري.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده رمضان هنداوي وأحمد عادل ومعهم سامح حسين حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.