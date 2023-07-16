إصابة شاب أثناء عبوره كوبرى الملك الصالح

أصيب شاب صدمته دراجة نارية أثناء عبوره الشارع بمنطقة مصر القديمة بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من غرفه عمليات النجدة بوجود بلاغ مصادمة، ووجود مصاب بنزلة كوبري الملك الصالح اتجاه فم الخليج دائرة القسم، وبالانتقال و الفحص تبين إصابة "سليمان سيد سليمان"، ٢٩ سنة، عامل، و مقيم مركز أطسا الفيوم، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و تم نقله لمستشفى المنيرة.

هروب المتهم

و تم العثور على الدراجة البخارية المتسببة في الحادث، و تبين أن سائقها ترك الدراجة البخارية وفر هاربا.

تحريات المباحث

بالفحص تبين أثناء سير الطرف الأول مترجلا بنزله كوبري الملك الصالح اتجاه اثر النبي فوجئ بالطرف الثاني بالاصطدام به، مما أدى إلى الإصابات المشار إليها.



تحرير محضر بالواقعة

تم التحفظ على الدراجه البخارية بديوان القسم، و كلفت وحدة مباحث القسم بضبط المتسبب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٣٩٠ جنح القسم لسنة ٢٠٢٣، و تم العرض على النيابة العامة.