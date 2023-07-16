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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى سعد يكشف موقفه من العودة إلى الأهلى

مصطفى سعد
مصطفى سعد

كشف مصطفى سعد "ميسي" لاعب فريق سموحة المُعار من الأهلي، عن مستقبله سواء بالبقاء مع الفريق السكندري أو العودة لصفوف المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

وقال "ميسي"، في تصريحات تليفزيونية: "لم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي بشأن عودتي في الموسم المقبل".

وأضاف: "في بداية تولي كولر تدريب الفريق، كنت متواجدًا مع المنتخب الأوليمبي وتعرضت للإصابة، ووقتها قالي لي المدرب أنني سأكون رقم 4 أو 5 لأنني أعمل منذ فترة مع اللاعبين المتواجدين وأنت انضممت متأخرًا".

وتابع: "بقيت في الفريق 5 أشهر وبعد ذلك طلبت منه الرحيل للإعارة للحصول على فرصة المشاركة ووافق المدرب".

وحول احتمالية انتقاله إلى زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز قال: "لا يوجد أي شيء حتى الوقت الراهن".

وأضاف بشأن مستقبله: "أتمنى العودة إلى بيتي النادي الأهلي، وما يريده الله سيكون".

مصطفى سعد ميسي الاهلى سموحة الدورى المصرى

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