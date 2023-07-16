السيطرة على حريق داخل مستشفى خاص فى المنوفية

نشب حريق هائل بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل المستشفى؛ نتيجة ماس كهربائي بلوحة الكهرباء، بالدور السادس بالمستشفى والمتواجد به قسم الحضانات.

وأكد مصدر لموقع "الدستور"، أن الوضع تحت السيطرة وجار توصل التيار الكهربائي، بعد الاطمئنان من إجراء الصيانة اللازمة، وتواجد كافة الجهات المعنية والمختصة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ نشوب حريق محدود بلوحة كهرباء داخل مستشفى خاص بالمدينة، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية لدفع بسيارتها وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بقوة أمنية، للوقوف على تداعيات الحادث.

وكانت قد تمكنت القوات من السيطرة على حريق لوحة الكهرباء الموجودة في الدور السادس للمستشفى الخاص.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل طفل من الحضانة إلى مستشفى آخر بناء على رغبة أهله، كما تم استدعاء مدير العناية المركزة بمستشفى منوف العام لتعامل مع حالة مريض كان متواجد على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة في الدور الخامس، وجرى التنسيق مع مستشفى خاص آخر لإمكانية نقله إذا احتاج الأمر.