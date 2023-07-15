الباز يجدد دعوته لعلى الحجار ومدحت صالح لإنهاء الخلاف.. والعسيرى: هم أصحاب

جدد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دعوته للمطرب علي الحجار، والمطرب مدحت صالح، لإنهاء الخلاف بينهما، وتهدئة الأمور بينهما.

وقال الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن علي الحجار، ومدحت صالح أصحاب، وواثق أن الأمور ستهدأ بينهما، مردفًا أنه يمكن أن يكونا مشروعين كبيرين، وهناك مشاريع كبيرة أخرى.

وأشار إلى أن جزءا من مشروع الحجار، هو اكتشاف الأصوات الجديدة ورعايتها، وليس مجرد إحياء تراث، مؤكدًا أن التوزيع والرؤية تتيح عملا مشروعا حقيقيا.

وأردف العسيري: "لما جيت أعمل مشروع 100 سنة غنا، اكتشفت إني محتاج أعمل 14 كتاب، أصدرت منهم 4 كتب، ويمكن إصدار 100 كتاب آخر عن 100 سنة غنا، ولو حبيت أعمل مشروع أغاني الأفراح في مصر، محتاجين 100 سنة".

ولفت إلى أن الكتب عن الغناء كثيرة جدًا، مقترحًا عمل معرض لكتب الغناء التي صدرت أثناء الحفلات.

وانضم كل من علي الحجار ومدحت صالح لقائمة المطربين الذين سيغنون في مهرجان العلمين الجديدة، بالإضافة لمطربين آخرين، منهم تامر حسني، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وإليسا.