"الكهرباء": ارتفاع الأحمال الكهربية إلى 34 ألف ميجاوات

قالت وزارة الكهرباء والطاقة إنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34000 ميجاوات ، وذلك لأول مرة خلال هذا العام .

وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 45700 ميجاوات، ووبلغ احتياطي القدرات الكهربائية: 11300 ميجاوات

وايضا يستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على أثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

كما يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث اى عطل طارئ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.