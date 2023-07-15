تقديم خدمات طب الأسنان لأكثر من 150 ألف مواطن في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أبرز إنجازات المديرية وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

وأعلنت الإدارة العامة للأسنان بقيادة الدكتور طارق الزكي مدير عام إدارة الأسنان، حيث تم تقديم الخدمة الطبية إلى ١٥٠١٦٨ منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة تفعيل القوافل الطبية لخدمة طب الأسنان لخدمة بعض المناطق وبلغت ٣٤ قافلة وعدد المنتفعين ٢٩٦٩ مواطنا.

كما تم تطوير ورفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفى رأس البر المركزى، والعمل على رفع كفاءة غرف عمليات الاسنان للاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي مستشفي دمياط العام ومستشفي الزرقا.

كما تم رفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفى كفر البطيخ المركزى، ورفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفى الزرقا المركزى.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣، لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر.

كما تم إصدار ١٠٧ رخصة جديدة، والمرور على ٥٩٠ منشأة طبية عيادات خاصة ،ومراكز معامل، ومحل بصريات، ومستشفيات وذلك للوقوف على المخالفات ومدى تطابق المنشأة الطبية مع الاشتراطات، كما تم إصدار ٨٣ خطاب موجهة لمديرة المنشآت لإزالة المخالفات ومتابعة حالة المنشأت، وشملت ١٢٩ ملفا تم تقديمه للبدء بإجراءات الترخيص، وإصدار ١١٥ خطاب دفاع مدني .

كما تم إصدار ١١ شكوى مقدمة من قبل المواطنين تم الرد عليها ،ادخال بيانات ٨٢٠ منشأة طبية خاصة جديدة ضمن قاعدة البيانات، تجديد ٤١٢ عقد نفايات طبية .