ارتفاع عدد ضحايا ومصابي عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

ارتفع عدد مصابي انهيار بلكونتان عقار بمنطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، إلى 3 أشخاص بجروح وكدمات، ووفاة شخصين آخرين، وتم نقل المصابين إلى الإسعاف لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل اول، يفيد بورود بلاغ عن انهيار شرفتي عقار في شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس، ووجود وفيات ومصابين لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون المكان أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط بلكونه الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية ، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك، دون حدوث اصابات او خسائر بشرية فى الأرواح، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار الانهيار، والتحفظ علي ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار شرفة العقار رقم 36 المغاربة، دون وقوع أي اصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية ، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم وضع كردون أمنى بمحيط العقار وجرى التعامل مع الحادث.

وقالت المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، إنه فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار 36 المغاربة، توجهت على الفور إدارة المشروعات إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة أنه تم سقوط أجزاء من بلكونه بالدور السابع دون اصابات.

وأضافت رئيس حي الجمرك، أنه تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من البلكونة، و بالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار ترميم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بضرورة إلزام السكان بتنفيذ القرار وجاري المتابعة.

وأكدت خليفة أن ذلك جاء وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.