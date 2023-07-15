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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة الخطة الاستثمارية

محافظة القاهرة تعرض
محافظة القاهرة تعرض مشروعات الخطة الاستثمارية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءا موسعا في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  لمد جسور الصلة حول مختلف المشروعات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تعوق الأعمال إلى جانب مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤ .

وحضر اللقاء النائب اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب المصري عن دائرة المعصرة وحلوان و١٥ مايو والتبين والنائبة الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة و النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ و النائب خالد طنطاوي و النائب علي عبد الونيس والنائب حشمت ابو حجر أعضاء مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام والنائب اكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ عن دائرة المعادي و طره وبمشاركة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري إدارات الاتصال السياسي والطرق والتخطيط والعلاقات العامة وعدد من التنفيذيين .

واستهلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاءها بالترحيب بالحضور، مؤكدة على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية للتعرف على الخطط  المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم لتحسين سبل الحياة والارتقاء بالمناطق والشوارع التابعة لدوائرهم، مشيدة بدورهم الفعال  في التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، والتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة بما يخدم المواطن في المقام الأول خاصة وهم يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم لصون حقوق ومقدرات المواطنين خاصة في ظل هذه اللقاءات التي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تولي اهتماما كبيرا بحل مشاكل المواطنين وتسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم حرصا على تحقيق نقلة نوعية لارضاء المواطن في المقام الاول وعلى مباشرة دورها التنموي في إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفي سياق متصل استمعت نائب محافظ القاهرة لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم على وجه السرعة.  

وخلال اللقاء استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المشروعات المطلوب تنفيذها في برامج الخطة الاستثمارية سواء في مجال الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وإقامة المشروعات التنموية والخدمية، التي تساهم في تحقيق رضاء وسعادة المواطن منوه على الحرص الدائم لاختيار الشوارع والميادين سواء الرئيسية او الداخلية ذات الاولوية العاجلة والتي تخدم اكبر عدد من المواطنين مع رفع كفاءة وتطوير الشوارع الجانبية باستخدام بلاط الانترلوك بالإضافة الى التنسيق التام مع كافة اجهزة المرافق للانتهاء من مشروعاتها قبل البدء في أعمال الرصف منعا لإهدار المال العام .

ومن جانبهم قدم النواب الشكر لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لإستقبالها لهم ومشاركتها من خلال عرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد واستماعها لمشاكل المواطنين، وكذلك مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المنطقة الجنوبية والإطلاع على حجم الجهود المبذولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة معبرين عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع ، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي تماشيا مع المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية والتي كان للمنطقة الجنوبية نصيب كبير منها.

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الخطة الاستثمارية نواب مجلس الشعب المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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