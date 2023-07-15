السلطات التركية تعلق إصدار تصاريح الإقامة للأجانب فى إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم السبت، عن قرار السلطات التركية حظر إصدار تصاريح الإقامة للأجانب في جميع مناطق إسطنبول.

وذكرت صحيفة ملييت التركية، أنه تم تعليق إصدار تصريح الإقامة للأجانب في إسطنبول، إلا في حالات الضرورة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية، بدأت في أكتوبر الماضي، بإغلاق بعض مناطق إسطنبول والمدن الأخرى المشهورة بين الأجانب من أجل الحصول على تصريح إقامة أساسي، والسبب في ذلك هو وجود أكثر من 20% من الزوار في هذه المناطق.

وأشارت الصحيفة إلي أن إسطنبول كانت في البداية عبارة عن عشرة أحياء في المدينة، ولكن بعد ذلك امتد القرار إلى باقي أحياء المدينة، وتم استثناء أولئك الذين جاءوا لغرض التعليم أو العلاج أو التجارة الدولية.

يأتي ذلك عقب يومين من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن الشعب سيشعر قريبًا بالتغييرات بعد عمليات مكافحة المهاجرين غير الشرعيين.