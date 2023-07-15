مصرع وإصابة 4 أشخاص فى سقوط بلكونات على المارة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فور ورود بلاغ يفيد بسقوط بلكونة الدور الثاني والثالث على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة، وعدد 2 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.