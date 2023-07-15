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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يحيى حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالى.. 21 يوليو

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 21 يوليو الجاري وذلك داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها: اختياراتي، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ورايق أوي، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

ويحيي مساء اليوم السبت أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

كما يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، يوم السبت الموافق 22 من يوليو الجاري.

وانتهى أحمد سعد من تسجيل ديو جديد بعنوان "يلا يلا" ويقدمه برفقة الفنانة روبي وهي من توزيع أحمد طارق يحيى، وسوف يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من مونتاج الفيديو كليب.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال. 

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد ترندات السوشيال ميديا مؤخرًا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضًا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

النجم أحمد سعد الساحل الشمالى علمين تونس مهرجان قرطاج الدولي مهرجان قرطاج

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