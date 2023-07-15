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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تكنولوجى يوضح أضرار ثريدز: يسهل عملية اختراق الهاتف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الجدل أثارها تطبيق ثريدز من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتصدر الترند من جديد عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بسبب حديث البعض عن قدرة شركة "ميتا" على اختراق المعلومات الخاصة بمستخدميه، وهو الأمر الذي أزعجهم كثيرًا.

وكشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن أن تطبيق ثريدز غير آمن على مستخدمية تمامًا، لأنه يجعل المعلومات الشخصية الخاصة بكل مستخدم ملك لشركة "ميتا" صاحبة التطبيق، ويسهل عملية اختراق الهاتف المحمول.

وتابع المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "نحن الآن في معركة تكنولوجية كبيرة بعد هذا التطبيق الذي ظهر وحمله أكثر من 100 مليون شخص في أول 24 ساعة منذ أن طرحه مارك زوكربيرج، كما أن ثريدز يساعد شركة ميتا على الاحتفاظ بالبيانات وبيعها لمن يريد، وهذا الأمر خطر على بيانات المستخدميين المصريين، كما أن التطبيق مربوط بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" حتى لا يستطيع أن يتخلى عنه المستخدمون".

تطبيق ثريدز

ويعد تطبيق ثريدز منافسًا قويًا لموقع تويتر في مجال التدوين الصغير والتواصل الاجتماعي، ويتميز ببعض الخصائص، مثل إمكانية إنشاء خيوط التغريدات ومشاركة الصور والفيديو. كما يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات خاصة، وذلك يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع مجموعة محددة من الأشخاص.

وتم إطلاق تطبيق ثريدز على متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في 100 دولة حول العالم يوم الأربعاء الماضي، لكنه غير متوفر في أوروبا حتى الآن، بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وبهذه الأرقام، أصبح تطبيق ثريدز الذي تملكه شركة "ميتا" أسرع نموًا بخمس مرات مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل باسم تطبيق لعبة الواقع المعزز "Pokémon Go"، على عكس موقع تويتر أيضًا.

100 مليون شخص التغريد التدوين الصغير التواصل الاجتماعي الفيديوهات القصيرة ثريدز تطبيق ثريدز

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