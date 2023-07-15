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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. عمرو خليل يقدم حلقة خاصة من قلب العلمين الجديدة على CBC

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

يقدم الإعلامي عمرو خليل في برنامجه من مصر، المذاع على قناة cbc الليلة الساعة 11 مساء، حلقة خاصة عن الاستعدادات النهائية وافتتاح مهرجان العلمين 2023.

استعرض عمرو خليل، خلال جولته في مدينة العلمين، كيف كانت مدينة العلمين قبل البناء والتطوير وكيف أصبحت الآن، بالإضافة إلى كافة التجهيزات وأماكن إقامة الفعاليات خلال مدة المهرجان، والذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر إلى 26 أغسطس المقبل.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الإعلامي عمرو خليل من مصر cbc مهرجان العلمين 2023 العلمين مهرجان العلمين

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