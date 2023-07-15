مواهب أسوان تتوهج فى الاختبارات.. والأطفال المشاركون: «الاحتراف حلمنا»

انطلقت اختبارات النسخة الثانية لمشروع اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، أمس ولمدة يومين فى محافظة أسوان.

وحظيت الاختبارات، التى تعقد يومى ١٥ و١٦ يوليو فى ملاعب جامعة أسوان، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين، فضلًا عن حضور عدد من المدربين الرياضيين، وسط إجراءات تنظيمية عالية المستوى.

ويشترط لخوض الاختبارات أن يكون المتقدم من مواليد ٢٠٠٩، وأن يحضر صورة شهادة ميلاده، وألا يكون مسجلًا بأى نادٍ أو هيئة رياضية، وأن يحضر بزى رياضى «شورت وتيشيرت وحذاء رياضى»، وأن يسجل من خلال استمارة على الرابط الإلكترونى الخاص بالبرنامج.

المدربون: برامج متكاملة تضمن تخريج لاعبين أسوياء بدنيًا وذهنيًا

كشف الكابتن محمد مصطفى أبوالعيون، مالك إحدى الأكاديميات الرياضية فى أسوان، عن أن هناك عددًا من المتدربين من الأكاديمية من مواليد ٢٠٠٩ يشاركون فى اختبارات مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية.

وقال إنه جرى إنشاء الأكاديمية بواسطته هو و٤ شباب آخرين، بهدف إحداث طفرة فى مجال الرياضة وقطاع كرة القدم، وتطوير وتدريب الشباب مهاريًا وثقافيًا وتعليميًا، قائلًا: «نهدف لتخريج لاعبى كرة متكاملين من جميع الجوانب».

وأضاف: «يجرى تدريب الناشئين وفق برنامج شهرى محدد يشمل التدريبات المعتادة ونظامًا غذائيًا وتدريبات لياقة بدنية فى صالة الألعاب الرياضية، بجانب يوم ترفيهى فى آخر الشهر، ليصبح هناك ترابط بين اللاعب والمدرب وزملائه ليكون سويًا نفسيًا ورياضيًا».

وأوضح أنه بعد تدريب الشباب بدنيًا وذهنيًا داخل الملعب حتى يستطيع الوصول لمرحلة من الاحترافية تؤهله للعب فى أى نادٍ نبدأ تسويقه، ووقتها يكون جاهزًا لاجتياز الاختبارات، سواء فى النوادى أو البرامج المتخصصة مثل «كابيتانو مصر».

وقال كابتن وائل حامد، مدير فنى بإحدى الأكاديميات، إن الأكاديمية تضم مجموعة من المدربين والمتخصصين لتدريب النشء على لعب كرة القدم على أكمل وجه، والتسويق لهم أيضًا من خلال مشاركتهم فى الاختبارات الرياضية بالنوادى والمشروعات المختلفة التى تسهم بدورها فى إبراز مواهبهم الكروية بشكل كبير وإثبات أنفسهم.

وأضاف أن التدريب على لعب كرة القدم داخل الأكاديمية يبدأ من سن ٤ سنوات إلى ١٦ سنة، ويتم تقسيم الملاعب لكل مراحل سنية، ليكون لديهم مدرب وملعب خاص بهم، ويكون الحد الأقصى لكل ملعب من ١٠ إلى ١٥ لاعبًا، حتى يستطيع المدرب تعليمهم بشكل جيد ومحترف.

وأوضح أن اللاعبين مواليد ٢٠٠٩ الذين سيشاركون فى الاختبارات جرى اختيارهم بشكل دقيق جدًا، وتدريبهم على أكمل وجه تدريبًا مكثفًا استمر على مدار شهر تقريبًا، ليتمكنوا من اجتياز جميع الاختبارات التى ستواجههم فى «كابيتانو مصر». وتابع: «تعمل الأكاديمية من خلال برنامج تدريبى شامل لتنمية المهارات الأساسية لكرة القدم، ويجرى عقد اجتماع بشكل شهرى مع المدربين لمناقشة أوضاع ومستويات المتدربين وتطوير أدائهم».

وأوضح أنه يجرى اختيار اللاعبين المميزين والموهوبين لتسويقهم رياضيًا، من خلال الاختبارات نفسها المعمول بها لاختيار اللاعبين الذين سيشاركون فى الموسم الثانى من «كابيتانو مصر» والتى تتم على مدار يومين فى ملاعب جامعة أسوان. من جهته، قال كابتن محمد الطيرى، من مدربى الناشئين، إن «كابيتانو مصر» يوفر للاعب كرة القدم التسويق الجيد، ويلفت انتباه الأندية الكبيرة له، ويتيح الفرصة لاكتشاف اللاعبين الموهوبين فى لعبة كرة القدم الذين لم يحالفهم الحظ فى اللعب لأندية شهيرة.

وأضاف أنه درب عددًا كبيرًا من ناشئى الأكاديمية لتأهيلهم لاجتياز اختبارات «كابيتانو مصر» هذا الموسم، بشكل احترافى، لافتًا إلى أنه كثف التدريبات للاعبين مواليد ٢٠٠٩ فى الفترة الماضية لتهيئتهم للمشاركة فى «كابيتانو مصر»، ورتب لهم المشاركة فى أكثر من منافسة ودية لضمان استيعابهم أدوارهم التكتيكية فى الملعب جيدًا. وذكر أن التدريب المكثف والمشاركة فى المنافسات الودية، خلال الفترة الماضية، ساهما فى رفع مستويات اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، وعززا ثقتهم فى أنفسهم ليصبحوا جاهزين لاجتياز أى اختبارات تتعلق بكرة القدم.

مدير مركز شباب: لا وساطات أو توصيات.. وإخطار المرفوضين إلكترونيًا

قالت هالة عزالدين، مدير مركز شباب منشية النوبة فى أسوان، إن مديرية الشباب والرياضة استعدت بشكل جيد لإقامة الاختبارات فى المحافظة، ونشرت رابط التقديم للاختبارات على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للحدث، ولتشجيع الموهوبين على المشاركة.

وأضافت، لـ«الدستور»: «الشباب فى المركز، وفى أسوان عمومًا لديهم سعادة بالغة، لأنهم يشاركون لأول مرة فى اختبارات برنامج بهذه الضخامة، وكانوا ينتظرون بشغف هذه الفرصة التى ستسهم فى اكتشاف موهبتهم الرياضية فى الملاعب وستجذب الأضواء إليهم».

وبينت أن وزارة «الشباب والرياضة» تواصلت مع الموهوبين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لمساعدتهم على المشاركة فى البرنامج، ومتابعة خطوات التقديم معهم خطوة بخطوة حتى إتمام التسجيل.

وأشارت إلى أنها، على المستوى الشخصى، أخبرت كل معارفها وجيرانها الشباب من مواليد ٢٠٠٩، المخصص لهم الاختبار، من أجل التقديم، باعتباره فرصة كبيرة جدًا تتاح لأول مرة للمواهب والناشئين.

وواصلت: «هناك عدد كبير من الشباب مواليد ٢٠٠٩ كانوا يستعدون للمشاركة منذ نحو شهر، من خلال الخضوع للتدريبات والتمرينات الرياضية، سواء داخل مركز الشباب أو خارجه، من أجل التحسين من مستواهم الرياضى، واجتياز الاختبارات بنجاح.

ولفتت «عزالدين» إلى أنها حضرت اختبارات البرنامج على أرض ملاعب جامعة أسوان، رفقة أكثر من ٢٥ شابًا من مواليد ٢٠٠٩، تابعين لمركز شباب منشية النوبة، إضافة إلى عدد آخر من الشباب من الأماكن المختلفة.

وأشارت إلى أن جميع الشباب الذين تقدموا تم إخبارهم بأرقامهم الخاصة فى الاختبارات، التى سيرتدون على أساسها الزى الرياضى، وهو عبارة عن «شورت، وتيشيرت، وحذاء رياضى»، باعتبارها ضمن الشروط الأساسية لخوض الاختبارات.

وذكرت أن أبرز ما يميز «كابيتانو مصر» هو إشراف وزارة الشباب والرياضة عليه، ومساهمته فى اكتشاف الشباب الموهوبين، ونقلهم إلى الاحترافية فى لعبة كرة القدم، الذين لم يكونوا يمتلكون القدرة المالية على الاشتراك فى النوادى أو الأكاديميات، نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة، فى ظل إتاحة الاشتراك فى البرنامج بالمجان.

وقالت مدير مركز شباب منشية النوبة: «من مميزات اختبارات البرنامج أنها تتم دون وساطات أو توصيات، حيث يقدم الشباب على لينك واحد، وفرته وزارة الشباب والرياضة، والذين لم تتوافر فيهم شروط المشاركة، يتم رفضهم تلقائيًا وإخطارهم بذلك إلكترونيًا».

وأضافت: «اختبارات الموسم الثانى للكابيتانو، فرصة كبيرة ورائعة لكل الشباب من الموهوبين رياضيًا، والذين يؤدون الاختبارات وينجحون فيها سيتم الاهتمام بهم صحيًا وبدنيًا ورياضيًا، وحتى فيما يخص الدراسة، ما يسهم فى صناعة مستقبل باهر لهم، وتحقيق حلم كل واحد منهم، يريد أن يكون لاعب كرة بارزًا ومشهورًا».

اللاعبون: وصول المشروع إلى المحافظة وفر الوقت والجهد.. وتدربنا كثيرًا لنتمكن من العبور للمرحلة التالية

أكد محمد خالد، ضمن المشاركين فى اختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر» فى أسوان، أنه يحب لعب كرة القدم منذ صغره، وكان فى غاية السعادة عند معرفته من خلال التليفزيون بتنظيم اختبارات هذا البرنامج الناجح فى المحافظة، خاصة أن آخر محطات اختبارات الموسم الأول توقفت عند أسيوط بالنسبة للصعيد.

وأضاف «خالد»: «أتدرب لتحسين مستواى منذ شهر تقريبًا، مع الالتزام بمواعيد الاستيقاظ والنوم، حتى أتمكن من اجتياز اختبارات (كابيتانو مصر)، خاصة أننى علمت بأنه ستكون هناك عدة اختبارات للاعبين، كل حسب مركزه فى الملعب».

وكشف عن أن طموحه هو أن يصبح مثل النجم العالمى كريستيانو رونالدو، خاصة أنه يلعب فى نفس مركزه داخل المستطيل الأخضر، مضيفًا: «أتوقع أن حلمى بلعب كرة القدم بشكل احترافى سيتحقق بعد اجتياز اختبارات (كابيتانو مصر)».

وأفاد المُشارك من مركز شباب منشية النوبة بأنه سيتوجه لاختبارات «كابيتانو مصر» رفقة ٢٠ من أصدقائه، الذين قضوا فترة طويلة من التدريبات الخاصة لاجتياز هذه الاختبارات بنجاح.

مثل سابقه، يعشق عبدالرحمن محمد فاروق لعب كرة القدم منذ صغره، لذا اشترك فى أكاديمية خاصة لتعلم هذه اللعبة بشكل احترافى.

وقال «فاروق»: «الأكاديمية تضم مجموعة من المدربين الرياضيين الأكفاء، لذا مستواى تحسن كثيرًا بعد التدريبات التى خضتها هناك، حتى تم اختيارى ضمن عدد من اللاعبين المميزين والموهوبين فى الأكاديمية للمشاركة فى (كابيتانو مصر)، وخضنا تدريبات قوية مكثفة من أجل الاستعداد لهذه المشاركة».

وأضاف الطالب فى الصف الرابع الابتدائى: «تنظيم اختبارات (كابيتانو مصر) فى أسوان وفر الكثير من الوقت على أبناء المحافظة، الذين كانوا سيضطرون للسفر مسافات طويلة حال تنظيمها فى أى محافظة أخرى».

وكشف عن أن مركزه الرئيسى داخل الملعب هو «رأس حربة»، ومثله الأعلى من اللاعبين هو المهاجم النرويجى إيرلينج هالاند، إلى جانب مهاجم الأهلى محمد شريف، متابعًا: «أطمح فى المستقبل أن تكون لى شهرة واسعة واسم بارز مثل هذين اللاعبين، وأتمنى من الله التوفيق لاجتياز الاختبارات وتحقيق حلمى».

فيما أشاد يحيى زكريا أحمد، ضمن المشاركين فى اختبارات «كابيتانو مصر» الموسم الثانى، بتنظيم الاختبارات داخل محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن ذلك وفر عليهم كثيرًا من الوقت والجهد.

وقال «زكريا» إن كرة القدم لعبة أساسية ومفضلة لديه منذ صغره، لذا اشترك فى أكاديمية خاصة لتعلمها بشكل احترافى، وهناك تلقى تدريبات على أكمل وجه، ازدادت حدتها استعدادًا لخوض اختبارات «كابيتانو مصر»، حتى يستطيع هو وزملاؤه اجتياز هذه الاختبارات المقرر أن تُقام لمدة يومين على ملاعب جامعة أسوان.

وأضاف: «ألعب فى خط الوسط، وأحلم بأن أصبح مثل النجم الكرواتى لوكا مودريتش، لأنه مميز جدًا فى مركزه، ويعتبر من أحسن اللاعبين على مستوى العالم».

واختتم بتوجيه الشكر لكل المدربين الذين خاض على يدهم تدريبات مكثفة لتحسين مستواهم، من أجل أن يصبحوا على استعداد تام لدخول واجتياز اختبارات «كابيتانو مصر».