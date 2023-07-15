إزالة الخيام العشوائية في حملات مكبرة على شواطئ دمياط الجديدة

تابع المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال تطوير منطقة الشاطئ لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية (الشاطئية) رواد منطقة الشاطئ، حيث شدد على الحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ العام على أن يتم المرور الدوري من خلال الأمن والإدارات المعنية بالتنمية وإزالة هذه الخيام.

وتم اليوم إزالة ٦ خيام عشوائية بالشاطئ للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة والمنطقة.

ويهيب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المواطنين رواد منطقة الشاطئ بالإلتزام بعدم إقامة أية خيم عشوائية وإلا سيتم إزالتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، قام المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة باطلاق إشارة البدء فى أعمال الفرمة الترابيه بالشاطىء الخاص بذوى الهمم بمنطقة الشواطئ المميزة كذلك تجهيز ساحة انتظار المركبات الخاص بشاطىء ذوى الهمم وتنفيذ طبقة السن وتوسعة المدخل والتجهيز لأعمال الزراعة والتجميل وأعمال البردورات .

وأكد المهندس رئيس الجهاز أن الهدف من هذا الشاطئ الخاص هو توفير شاطىء متكامل الخدمات طبقا للمواصفات وعوامل الأمان وسهولة التنقل داخل وحدات الشاطئ لخدمة ابناء المدينة والمدن المحيطة لانفراد هذا الشاطىء بخصوصية كأول شاطئ متكامل لذوى الهمم .